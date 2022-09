Boxe, Fury contro Joshua: c’è l’ok per il 3 dicembre. Trattativa in stand by dopo la morte della Regina (Di martedì 13 settembre 2022) Tyson Fury contro Anthony Joshua. Si fa. O almeno, si dovrebbe fare, perché il condizionale quando si parla di eventi di questo livello è d’obbligo. La novità è che la 258MGT, società di comunicazione che cura l’immagine del pugile di Watford, ha annunciato che l’intesa è stata trovata. “258 e Matchroom Boxing possono confermare, a nome di Anthony Joshua, che sono stati accettati tutti i termini proposti dal team di Tyson Fury per un incontro in programma il 3 dicembre”. Ufficializzata quindi anche la data per il super derby britannico con in palio la cintura WBC dei pesi massimi. Restano da limare gli ultimi dettagli e la società di Joshua precisa che resta “in attesa di una risposta” dal team Fury. Una Trattativa ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) TysonAnthony. Si fa. O almeno, si dovrebbe fare, perché il condizionale quando si parla di eventi di questo livello è d’obbligo. La novità è che la 258MGT, società di comunicazione che cura l’immagine del pugile di Watford, ha annunciato che l’intesa è stata trovata. “258 e Matchroom Boxing possono confermare, a nome di Anthony, che sono stati accettati tutti i termini proposti dal team di Tysonper un inin programma il 3”. Ufficializzata quindi anche la data per il super derby britannico con in palio la cintura WBC dei pesi massimi. Restano da limare gli ultimi dettagli e la società diprecisa che resta “in attesa di una risposta” dal team. Una...

