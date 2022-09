Bianchi: “No settimana corta” (Di martedì 13 settembre 2022) Bianchi ha annunciato il suo “no” alla settimana corta nelle scuole: non può essere la scuola la prima a pagare. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi è stato intervistato da SkyTg24 per conoscere eventuali provvedimenti che potrebbero essere presi quest’anno nelle scuole a seguito del caro dell’energia. Ha smentito qualsiasi ipotesi di “settimana corta” per ridurre i costi scolastici: “Non abbiamo mai parlato di settimana corta in Consiglio dei ministri. Si può fare come piano didattico, nell’autonomia delle scuole, non come misura di risparmio energetico”.Il ministro desidera che venga tutelato l’ambiente scolastico il più possibile: “Sono contrario a dire che poiché c’è un’emergenza, la scuola deve essere la prima a ... Leggi su notizieitaliaonline (Di martedì 13 settembre 2022)ha annunciato il suo “no” allanelle scuole: non può essere la scuola la prima a pagare. Il ministro dell’Istruzione Patrizioè stato intervistato da SkyTg24 per conoscere eventuali provvedimenti che potrebbero essere presi quest’anno nelle scuole a seguito del caro dell’energia. Ha smentito qualsiasi ipotesi di “” per ridurre i costi scolastici: “Non abbiamo mai parlato diin Consiglio dei ministri. Si può fare come piano didattico, nell’autonomia delle scuole, non come misura di risparmio energetico”.Il ministro desidera che venga tutelato l’ambiente scolastico il più possibile: “Sono contrario a dire che poiché c’è un’emergenza, la scuola deve essere la prima a ...

