Al via una partnership tra Engineering e Tinaba per facilitare la trasformazione digitale delle banche (Di martedì 13 settembre 2022) Nasce una nuova partnership tra Engineering e Tinaba, per facilitare il percorso di trasformazione digitale del sistema bancario italiano ed estero. L’accordo ha l’obiettivo di offrire a tutti gli istituti finanziari la possibilità di dotarsi di servizi digitali per i propri clienti, come ad esempio criptovalute, pagamenti app based e servizi di crowdfunding. Le banche sono infatti sempre più interessate al processo di digitalizzazione, che dà loro allo stesso tempo la possibilità di offrire servizi sempre aggiornati ai clienti e di fare maggiori ricavi. Gli istituti finanziari più digitali, inoltre, si rivolgono con maggiore facilità ai clienti giovani. L’accordo tra le due società arriva in un periodo in cui sono sempre di più le banche che vogliono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Nasce una nuovatra, peril percorso didel sistema bancario italiano ed estero. L’accordo ha l’obiettivo di offrire a tutti gli istituti finanziari la possibilità di dotarsi di servizi digitali per i propri clienti, come ad esempio criptovalute, pagamenti app based e servizi di crowdfunding. Lesono infatti sempre più interessate al processo di digitalizzazione, che dà loro allo stesso tempo la possibilità di offrire servizi sempre aggiornati ai clienti e di fare maggiori ricavi. Gli istituti finanziari più digitali, inoltre, si rivolgono con maggiore facilità ai clienti giovani. L’accordo tra le due società arriva in un periodo in cui sono sempre di più leche vogliono ...

borghi_claudio : Loro sono simpatici ma sotto sotto c'è una verità ed è a chi fanno gioco i vari astensionisti e predicatori dell'as… - Confindustria : 'Oggi avvertiamo più che mai la necessità di progetti di lungo orizzonte, come unica via per dare una risposta conc… - pfmajorino : La riforma presidenziale è una bufala. Una mossa per mandare via il #PresidenteMattarella. Bisogna difendere la… - PopFamFirenze : RT @marioadinolfi: Macron prende spunto dal suicidio di Godard e annuncia una “vasta consultazione pubblica” per giungere “a un quadro norm… - Sira73106593 : RT @tetrabondi: Hai spazzato via tutto, cambiando per sempre gli occhi dei miei amici, pensando di essere invincibile: hai trovato una terr… -