Aggredisce sconosciuto e danneggia l’auto dei carabinieri | fermato 32enne

(Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha colpito alle spalle con un cacciavite uno, forse per uno sguardo di troppo non gradito. Poi una volta a bordo deldei, che erano giunti sul posto a seguito di una segnalazione, ha rotto il vetro posteriore della vettura dei militari. Il fatto è accaduto nella serata di ieri a Barano di Ischia, dove in manette è finito undel posto. Secondo quanto ricostruito dai militari l’uomo si è avvicinato ad un 34enne, che stava parcheggiando il proprio scooter e lo ha colpito con un cacciavite alle spalle procurandogli alcune ferite superficiali. Icon non poche difficoltà lo hanno bloccano e lo hanno messo in auto ma lui non si è arreso ed ha rotto il vetro posteriore destro della macchina. E’ stato arrestato per ...

