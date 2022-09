A Compassionate Spy | la recensione | alto tradimento in nome dell’umanità

(Di martedì 13 settembre 2022) Ladi ASpy, il nuovo documentario di Steve James che è stato presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia. Con ladi ASpy, documentario presentato fuori concorso alla 79. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, torniamo nel mondo di Steve James, uno dei grandi nomi del cinema del reale in ambito americano. Noto soprattutto per Hoop Dreams, la cui mancata nomination all'Oscar nel 1995 portò a un nuovo regolamento per la categoria del miglior documentario (precedentemente falsata dal sistema di votazione per le candidature), e Life Itself, ritratto del compianto critico statunitense Roger Ebert (uno dei grandi sostenitori del suo cinema), James si è sempre interessato all'aspetto umano, elemento che risulta particolarmente evidente in questo nuovo …

VINCITORE LEONE D'ORO 2022: CHI È/ "All the Beauty and the Blooshed" di Laura Poitras A(Voto: 2) La storia vera di Ted Hall, studente diciottenne di Harvard, ... Steve James said the reviews for "A Compassionate Spy" are going to fall where they fall. But opening at Venice "Whoa." ...