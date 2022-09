Uomini e Donne, registrazione 12/9: grande novità nel Trono Over (Di lunedì 12 settembre 2022) Questa settimana Maria De Filippi ha deciso di registrare Uomini e Donne un’unica volta. In questo modo darà spazio anche ad Amici 22 (registrazione fissata per mercoledì 14) e a C’è Posta per te (le prime riprese avverranno sabato 17). Pertanto queste sono le uniche anticipazioni che vi forniremo questa settimana. Andiamo dunque a scoprire che cosa è accaduto oggi. Spoiler Uomini e Donne, registrazione 12 Settembre 2022, Trono Over: i litigi non finiscono mai Questo Trono Over quest’anno è più agitato che mai! Sono loro il vero trash del programma. Sono loro ad incuriosire davvero i telespettatori con le dinamiche polarizzanti che riescono a creare. Lorenzo Pugnaloni ha fornito tramite il suo profilo Instagram ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 settembre 2022) Questa settimana Maria De Filippi ha deciso di registrareun’unica volta. In questo modo darà spazio anche ad Amici 22 (fissata per mercoledì 14) e a C’è Posta per te (le prime riprese avverranno sabato 17). Pertanto queste sono le uniche anticipazioni che vi forniremo questa settimana. Andiamo dunque a scoprire che cosa è accaduto oggi. Spoiler12 Settembre 2022,: i litigi non finiscono mai Questoquest’anno è più agitato che mai! Sono loro il vero trash del programma. Sono loro ad incuriosire davvero i telespettatori con le dinamiche polarizzanti che riescono a creare. Lorenzo Pugnaloni ha fornito tramite il suo profilo Instagram ...

