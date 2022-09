Ulisse - Il piacere della scoperta: lo speciale sulla Regina Elisabetta II stasera su Rai1 (Di lunedì 12 settembre 2022) stasera su Rai1 alle 21:25 andrà in onda, in replica, la puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta dedicata alla Regina Elisabetta II. Per rendere omaggio alla Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre, stasera su Rai1 in prima serata torna, in replica, la puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta a lei dedicata. Nel castello di Balmoral in Scozia, all'età di 96 anni, si è spenta l'ultima grande Regina, la sovrana che ha regnato più a lungo in Gran Bretagna. Elisabetta ha attraversato sette decenni, guidando la monarchia britannica dal tramonto dei fasti imperiali, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 settembre 2022)sualle 21:25 andrà in onda, in replica, la puntata di- Ildedicata allaII. Per rendere omaggio allaII, scomparsa lo scorso 8 settembre,suin prima serata torna, in replica, la puntata di- Ila lei dedicata. Nel castello di Balmoral in Scozia, all'età di 96 anni, si è spenta l'ultima grande, la sovrana che ha regnato più a lungo in Gran Bretagna.ha attraversato sette decenni, guidando la monarchia britannica dal tramonto dei fasti imperiali, ...

dfoPPUkVk7aLQMO : RT @AntoStel: Stasera @RaiUno trasmetterà in replica '#Ulisse: il piacere della scoperta - #ElisabettaII, l'ultima grande Regina Sarebbe do… - AntoStel : Stasera @RaiUno trasmetterà in replica '#Ulisse: il piacere della scoperta - #ElisabettaII, l'ultima grande Regina… - GuidaTVPlus : 12-09-2022 21:25 #Rai1 Ulisse: il piacere della scoperta - Elisabetta II, l'ultima grande Regina #StaseraInTV - zazoomblog : Ulisse il piacere della scoperta: la puntata dedicata alla Regina Elisabetta II in replica su Rai 1 - #Ulisse… - giampiero661MJ : RT @DivulgoConAnsia: Questa sera #12Settembre, dopo il rinvio per la finale di #VolleyballWorldChampionship, alle ore 21:25 su #Rai1 verrà… -

Elisabetta II, l'ultima grande regina/ Diretta Rai 1: ospite Helen Mirren, i 70 anni di regno Rai 1 rende omaggio alla regina riproponendo questa sera, lunedì 12 settembre, la puntata speciale di " Ulisse - il piacere della scoperta ", intitolata " Elisabetta II, l'ultima grande regina ", ... 'Ulisse - Il piacere della scoperta', questa sera alle 21.30 su Rai 1 lo speciale sulla Regina Elisabetta 'Ulisse - il piacere della scoperta', questa sera in prima serata su Rai 1 la puntata speciale realizzata in occasione delle celebrazioni per il Giubileo di platino della regina Elisabetta II, ... Ulisse - Il piacere della scoperta: lo speciale sulla Regina Elisabetta II stasera su Rai1 Stasera su Rai1 alle 21:25 andrà in onda, in replica, la puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta dedicata alla Regina Elisabetta II. Per rendere omaggio alla Regina Elisabetta II, scomparsa lo s ... Su Rai 1 “Ulisse” racconta Elisabetta II, l’ultima grande regina In prima serata su Rai 1 "Ulisse il piacere della scoperta - Elisabetta II, l'ultima grande regina" a pochi giorni dai funerali della sovrana. Rai 1 rende omaggio alla regina riproponendo questa sera, lunedì 12 settembre, la puntata speciale di "- ildella scoperta ", intitolata " Elisabetta II, l'ultima grande regina ", ...- ildella scoperta', questa sera in prima serata su Rai 1 la puntata speciale realizzata in occasione delle celebrazioni per il Giubileo di platino della regina Elisabetta II, ...Stasera su Rai1 alle 21:25 andrà in onda, in replica, la puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta dedicata alla Regina Elisabetta II. Per rendere omaggio alla Regina Elisabetta II, scomparsa lo s ...In prima serata su Rai 1 "Ulisse il piacere della scoperta - Elisabetta II, l'ultima grande regina" a pochi giorni dai funerali della sovrana.