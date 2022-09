Ucraina, consiglieri di 18 distretti russi chiedono le dimissioni di Putin per le sconfitte nell’Est: “Indagatelo per alto tradimento” (Di lunedì 12 settembre 2022) Le sconfitte e la perdita di territori, anche strategici, nell’Est dell’Ucraina non rimangono impuniti a Mosca. Ma se a pagare nell’immediato sono i comandanti delle truppe impegnate al fronte, ripercussioni politiche sembra che inizino a crepare anche alcune certezze intorno alla figura di Vladimir Putin. È così che, mentre Kiev continua a diffondere notizie di aree del Paese in mano ai russi riconquistate dai militari di Volodymyr Zelensky, i consiglieri municipali di 18 distretti di Mosca e San Pietroburgo hanno chiesto le dimissioni del presidente russo affermando che le sue azioni “ledono il futuro della russia e dei suoi cittadini”, come riporta Novaya Gazeta Europa citando l’account Twitter di una consigliera. Prese di posizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Lee la perdita di territori, anche strategici,dell’non rimangono impuniti a Mosca. Ma se a pagare nell’immediato sono i comandanti delle truppe impegnate al fronte, ripercussioni politiche sembra che inizino a crepare anche alcune certezze intorno alla figura di Vladimir. È così che, mentre Kiev continua a diffondere notizie di aree del Paese in mano airiconquistate dai militari di Volodymyr Zelensky, imunicipali di 18di Mosca e San Pietroburgo hanno chiesto ledel presidente russo affermando che le sue azioni “ledono il futuro dellaa e dei suoi cittadini”, come riporta Novaya Gazeta Europa citando l’account Twitter di una consigliera. Prese di posizione ...

