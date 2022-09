Traffico Roma del 12-09-2022 ore 18:00 (Di lunedì 12 settembre 2022) Luceverde Roma mentovati dalla redazione Buon pomeriggio permangono notevoli difficoltà sulla Cassia bis Veientana causa lavori ci sono in una mente i tre via della Giustiniana il raccordo anulare le due direzioni sul raccordo anulare incolonnamenti per Traffico intenso per incidente in carreggiata interna tra cassia-flaminia successivamente altre cose per Traffico a partire dalla Nomentana sino allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna code per incidente tra il bivio con la Roma Fiumicino e la Laurentina proseguendo in esterna ancora attratti dalla Laurentina al bivio con la Roma Napoli critica la situazione lungo via della Pineta Sacchetti dove anche per un incidente avvenuto all’altezza di via Luigi arbib Pascucci il Traffico è congestionato tra Monte Mario e via Battistini ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 settembre 2022) Luceverdementovati dalla redazione Buon pomeriggio permangono notevoli difficoltà sulla Cassia bis Veientana causa lavori ci sono in una mente i tre via della Giustiniana il raccordo anulare le due direzioni sul raccordo anulare incolonnamenti perintenso per incidente in carreggiata interna tra cassia-flaminia successivamente altre cose pera partire dalla Nomentana sino allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna code per incidente tra il bivio con laFiumicino e la Laurentina proseguendo in esterna ancora attratti dalla Laurentina al bivio con laNapoli critica la situazione lungo via della Pineta Sacchetti dove anche per un incidente avvenuto all’altezza di via Luigi arbib Pascucci ilè congestionato tra Monte Mario e via Battistini ...

