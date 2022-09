Pierpaolo Cariddi: il sindaco di Otranto arrestato per corruzione elettorale (Di lunedì 12 settembre 2022) Il sindaco di Otranto Pierpaolo Cariddi è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta per corruzione. Cariddi, sospeso dall’incarico dall’8 luglio scorso a causa di un divieto di dimora, è finito in carcere insieme a suo fratello Luciano. Ad altre otto persone, tra cui il presidente di Federalberghi Lecce Raffaele De Santis, è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. Gli arrestati rispondono a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al compimento di plurimi delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, di corruzione elettorale, frode in processo penale, depistaggio, turbata libertà degli incanti e truffa ai danni dello Stato e dell’Ue. Complessivamente gli indagati sono 60. ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 settembre 2022) Ildiè statonell’ambito di un’inchiesta per, sospeso dall’incarico dall’8 luglio scorso a causa di un divieto di dimora, è finito in carcere insieme a suo fratello Luciano. Ad altre otto persone, tra cui il presidente di Federalberghi Lecce Raffaele De Santis, è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. Gli arrestati rispondono a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al compimento di plurimi delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, di, frode in processo penale, depistaggio, turbata libertà degli incanti e truffa ai danni dello Stato e dell’Ue. Complessivamente gli indagati sono 60. ...

Agenzia_Ansa : Blitz nel Salento, arrestati imprenditori e politici per presunti casi di corruzione. Indagato per falso ideologic… - pccpla : RT @Agenzia_Ansa: Blitz nel Salento, arrestati imprenditori e politici per presunti casi di corruzione. Indagato per falso ideologico il s… - cogonipiero2 : RT @ConfrontoDem: Pierpaolo Cariddi: il sindaco di Otranto arrestato per corruzione elettorale - ConfrontoDem : Pierpaolo Cariddi: il sindaco di Otranto arrestato per corruzione elettorale - news24_city : Tangenti, favori e truffe ad Otranto: 10 arresti, c’è anche il Sindaco Pierpaolo Cariddi -