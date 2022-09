No#News Magazine – anno IV – numero XXV

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 12 settembre 2022) Buon pomeriggio oziosi! Bentornati in città! Tristi del ritorno in città? Non c’è tempo per esserlo, troppe cose da vedere e posti dove andare. Come per esempio la Fondazione Luigi Rovati che qualche giorno fa ha aperto le porte del palazzo di Porta Venezia con ingresso gratuito all’esposizione permanente di manufatti etruschi e arte moderna. All’interno del vostropreferito, ritrovate il vostro affezionato cartellone degli spettacoli in scena nei teatri milanesi a settembre, la programmazione delle mostre in musei, gallerie e spazi espositivi, i live sul territorio italiano, le nuove uscite di questa settimana e la classifica dei film al box office nei cinema nazionali. Gli approfondimenti di questa settimana riguardano il film Las Leonas di Isabel Achàval e Chiara Bondi e prodotto da Nanni Moretti; la recensione del libro di narrativa erotica Nuda di Anna ...