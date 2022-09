Ma è normale che Caressa interrompa l’intervista a De Giorgi per annunciare «immagini clamorose» su Juve-Salernitana? (Di lunedì 12 settembre 2022) Da una parte c’è uno storico successo che il movimento, quello della pallavolo maschile italiana, aspettava da 24 anni. Dall’altra la cronaca di un errore arbitrale – piuttosto grave all’epoca del supporto tecnologico del Var – durante il posticipo di un match della Serie A di calcio. Ancora una volta, purtroppo, sulla bilancia mediatica i due eventi sportivi hanno dimostrato di avere un peso specifico differente, almeno per quel che riguarda le esigenze della diretta televisiva. E così accade che Fabio Caressa, nel bel mezzo dell’intervista a Fefè De Giorgi, decida di interrompere le domande e le risposte al cittì dell’Italvolley per annunciare «immagini clamorose» sul caos arbitrale durante le fasi finali di Juventus-Salernitana. LEGGI ANCHE > La ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 settembre 2022) Da una parte c’è uno storico successo che il movimento, quello della pallavolo maschile italiana, aspettava da 24 anni. Dall’altra la cronaca di un errore arbitrale – piuttosto grave all’epoca del supporto tecnologico del Var – durante il posticipo di un match della Serie A di calcio. Ancora una volta, purtroppo, sulla bilancia mediatica i due eventi sportivi hanno dimostrato di avere un peso specifico differente, almeno per quel che riguarda le esigenze della diretta televisiva. E così accade che Fabio, nel bel mezzo dela Fefè De, decida di interrompere le domande e le risposte al cittì dell’Italvolley per» sul caos arbitrale durante le fasi finali dintus-. LEGGI ANCHE > La ...

