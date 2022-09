LIVE Alcaraz-Ruud 6-4 2-6 7-6 4-2, US Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo è avanti di un set e un break (Di lunedì 12 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Dritto lungolinea devastante giocato da Alcaraz. 0-30 Rimane in mano la volée ad Alcaraz! Ruud era lontanissimo, ma che errore dello spagnolo! 0-15 Si difende alla grande Ruud e riesce a giocare una bella difesa con il dritto in cross. 4-2 break Alcaraz! Non sbaglia più Alcaraz, è diventato un muro! break fondamentale. 30-40 Che errore con la volée alta per Ruud! Si era costruito benissimo il punto! Palla break. 30-30 Tiene bene Ruud e va fuori giri con il dritto Alcaraz. 15-30 Entra con il rovescio Alcaraz dopo una grande risposta. 15-15 Bella prima al centro per ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Dritto lungolinea devastante giocato da. 0-30 Rimane in mano la volée adera lontanissimo, ma che errore dello! 0-15 Si difende alla grandee riesce a giocare una bella difesa con il dritto in cross. 4-2! Non sbaglia più, è diventato un muro!fondamentale. 30-40 Che errore con la volée alta per! Si era costruito benissimo il punto! Palla. 30-30 Tiene benee va fuori giri con il dritto. 15-30 Entra con il rovesciodopo una grande risposta. 15-15 Bella prima al centro per ...

