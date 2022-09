Juventus-Salernitana, Piatek: “Abbiamo perso due punti” (Di lunedì 12 settembre 2022) “Secondo me Abbiamo perso due punti, perché Abbiamo giocato molto bene tutta la partita, avevamo vinto 2-1 poi Abbiamo sbagliato sul rigore… Siamo molto contenti perché i tifosi sono sempre con noi, dobbiamo lavorare più forte”. Queste le dichiarazioni dell’attaccante polacco Krzystof Piatek ai microfoni di DAZN dopo il 2-2 di Torino tra Juventus e Salernitana. Tanti giocatori nuovi, per questo “il mister prova a gestire la squadra come una famiglia, c’è entusiasmo, nel centro sportivo tutte le persone che lavorano per noi. Mi piace perché siamo una famiglia e questo è importante“. L’obiettivo è la parte sinistra della classifica: “Ci proviamo. Certo si può fare perché in questa squadra c’è qualità”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) “Secondo medue, perchégiocato molto bene tutta la partita, avevamo vinto 2-1 poisbagliato sul rigore… Siamo molto contenti perché i tifosi sono sempre con noi, dobbiamo lavorare più forte”. Queste le dichiarazioni dell’attaccante polacco Krzystofai microfoni di DAZN dopo il 2-2 di Torino tra. Tanti giocatori nuovi, per questo “il mister prova a gestire la squadra come una famiglia, c’è entusiasmo, nel centro sportivo tutte lene che lavorano per noi. Mi piace perché siamo una famiglia e questo è importante“. L’obiettivo è la parte sinistra della classifica: “Ci proviamo. Certo si può fare perché in questa squadra c’è qualità”. SportFace.

