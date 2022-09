Il Ministro Speranza in visita al bene confiscato alla camorra di Afragola

ricpuglisi : Auspico che nella prossima legislatura si possa festeggiare il fatto che Roberto Speranza non sia più ministro dell… - NicolaPorro : ?? Il ritratto senza freni del ministro #Speranza a cura di @DelpapaMax ?? - matteosalvinimi : MAI più Speranza. Farò di tutto affinché il prossimo ministro della Salute sia un medico che conosce il tema di cui… - fjadanza : RT @1nessuno100mil2: L'Italia vorrà essere prima della classe. 10-15 ore di blocco totale e controllo capillare della popolazione. Robert… - tiecolino : @_kuball_ Una volta avrei detto “speriamo” Poi mi ricordo che il secondo governo Conte ci ha regalato Speranza ministro -

ilmattino.it

... circa una trentina di persone, si è concentrato all'esterno del Salone Margherita di Napoli dove si svolge un appuntamento elettorale deldella Salute Roberto, candidato a Napoli ...Lo dimostra il fatto che, durante la recente visita in Vaticano del vice primo... Il Papa porta. Questa è stata una terra di martirio ed è ancora una frontiera in cui si ... Elezioni, il ministro Speranza a Napoli: insorgono i no vax, attacchi a de Giovanni Un gruppo di «no vax» e «no green pass», circa una trentina di persone, si è concentrato all'esterno del Salone Margherita di Napoli dove si svolge un ...Se mi piacerebbe fare il ministro della Salute E' un'idea carina, anche se non credo me lo chiederanno. E' un grosso impegno, non ci penso. Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'Universit ...