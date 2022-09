Francesco Totti, la nonna di Ilary “risponde” all’ormai ex nipote (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo la tremenda intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera, nella quale Ilary Blasi viene dipinta come una ladra e una poco di buono, tutti sono corsi in massa sul profilo di Ilary Blasi per vedere se e come avrebbe replicato. Ma sono rimasti delusi, perché l’unica replica indiretta è arrivata dalla nonna della conduttrice, la quale si è mostrata intenta a preparare le tagliatelle, fregandosene completamente di tutto il polverone mediatico sollevato da Totti. Così come Ilary, che ha addentato una tagliatella e sorriso a favore di telecamere, mostrando che lei e la sua famiglia sono intoccabili dalla cattiveria altrui. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… La risposta di Ilary Blasi all’intervista di Totti: “Se ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo la tremenda intervista dial Corriere della Sera, nella qualeBlasi viene dipinta come una ladra e una poco di buono, tutti sono corsi in massa sul profilo diBlasi per vedere se e come avrebbe replicato. Ma sono rimasti delusi, perché l’unica replica indiretta è arrivata dalladella conduttrice, la quale si è mostrata intenta a preparare le tagliatelle, fregandosene completamente di tutto il polverone mediatico sollevato da. Così come, che ha addentato una tagliatella e sorriso a favore di telecamere, mostrando che lei e la sua famiglia sono intoccabili dalla cattiveria altrui. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… La risposta diBlasi all’intervista di: “Se ...

