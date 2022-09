Era ricercato in tutta Europa per sfruttamento della prostituzione: arrestato ad Anzio (Di lunedì 12 settembre 2022) Fermano tre uomini in un’auto: uno era ricercato in tutta Europa. E’ successo ad Anzio. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 33enne nella serata del 9 settembre. Leggi anche: Anzio, macabro ritrovamento: cadavere in avanzato stato di decomposizione ricercato in tutta Europa: si nascondeva ad Anzio Durante il servizio di controllo del territorio, i militari hanno deciso di controllare un’auto in transito, con a bordo tre individui sospetti. Infatti, in capo a uno di loro risultava pendente un mandato di arresto europeo, emesso dall’autorità giudiziaria rumena, nell’ambito di un procedimento penale ove lo stesso risulta accusato di sfruttamento della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Fermano tre uomini in un’auto: uno erain. E’ successo ad. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hannoun 33enne nella serata del 9 settembre. Leggi anche:, macabro ritrovamento: cadavere in avanzato stato di decomposizionein: si nascondeva adDurante il servizio di controllo del territorio, i militari hanno deciso di controllare un’auto in transito, con a bordo tre individui sospetti. Infatti, in capo a uno di loro risultava pendente un mandato di arresto europeo, emesso dall’autorità giudiziaria rumena, nell’ambito di un procedimento penale ove lo stesso risulta accusato di...

