Energia | Maraio Psi | ' ora risposte immediate per famiglie e imprese'

(Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set (Adnkronos) - "Creare lavoro e contrastare il caro bollette: queste sono le nostre priorità. In settimana si voterà il Dl Aiuti: Draghi sta portando avanti un lavoro importante e va sostenuto perché sul problema dell'lee lehanno bisogno die non più rinviabili. Ciò non può essere terreno di scontro tra le forze poltiche”. Lo ha detto Enzo, segretario nazionale del Psi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma elettorale dei socialisti per Italia democratica e progressista a Palermo. “Sapevano benissimo da mesi che sarebbe arrivato lo 'tsunami' bollette - ha aggiunto il segretario-. Noi siamo stati i primi a scendere in piazza mesi fa con due proposte: aumentare le tasse degli extraprofitti delle ...

Manuela Ghizzoni e Irene Manzi (PD), Enzo Maraio (PSI), l'on. Rossano Sasso (Lega - Salvini), la ... 'Sicuramente il rinnovo del contratto, considerando l'aumento dei costi dell'energia e l'inflazione ...