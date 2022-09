Elisabetta II | il feretro esposto a Edimburgo I quattro figli vegliano la bara Ai funerali presenzieranno anche Biden e Mattarella

Agenzia_Ansa : Il feretro di Elisabetta II è ad Edimburgo accolto da migliaia di persone. La bara è stata portata a spalla da un… - SkyTG24 : Morte Regina Elisabetta, la Scozia saluta la sovrana. Da domani il feretro a Londra. LIVE - rtl1025 : ???? Re #Carlo e gli altri tre figli della regina Elisabetta si sono schierati ai 4 lati del feretro della madre per… - infoitcultura : Morte Regina Elisabetta, oggi il feretro arriva a Londra - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ???? Re #Carlo e gli altri tre figli della regina Elisabetta si sono schierati ai 4 lati del feretro della madre per un primo tu… -

...che in serata si sono schierati ai lati deldella madre per un primo turno di Veglia stasera la scena si sposterà a Londra da domani a domenica l'esposizione deldial ...Il principe Carlo, il principe Andrea, la principessa Anna e il principe Edoardo. Sono loro che hanno vegliato ildella regina, a Edimburgo, prima del trasferimento della salma a LondraLa processione a Edimburgo dietro al feretro portato a St. Giles. E il discorso a Westminster A Londra le prime due persone in fila, Vanessa e Anne, per rendere omaggio alla Regina sono state individu ...In campo una sola italiana, l’Inter, impegnata in Repubblica Ceca. Rinviata Glasgow Rangers-Napoli di un giorno per la morte della Regina Elisabetta ...