Elezioni | Salvini | ' autonomia al primo Cdm | è nel programma di governo' **

(Di lunedì 12 settembre 2022) Milano, 12 set. (Adnkronos) - "Qualcuno dice che l'può aspettare: l'allo Stato costa zero, anzi fa risparmiare e aiuta i cittadini, al Nord come al Sud, a Milano come a Bari. Non si porta via niente a nessuno, anzi si rende l'Italia un Paese più moderno, efficiente, quindi non è una battaglia della lega, deve essere una questione di civiltà che ilConsiglio dei ministri approva, perchè la Costituzione lo prevede. Quindi vogliamo semplicemente applicare quello che la Costituzione prevede e c'è già neldi". Così il segretario della Lega, Matteo, dopo un incontro alla sede Cisl di Milano.

AndreaMarcucci : C’è una coincidenza che si verifica in campagna elettorale. Putin pretende dall’Europa il ritiro delle sanzioni e… - valigiablu : Nucleare, le promesse a vuoto di Salvini e Calenda | @stebaraz - MediasetTgcom24 : Elezioni, Salvini: 'Vigliacco andare avanti con le sanzioni alla Russia, non servono' #MattinoCinque - UrbimanoOrbi : @RaiStoria @RaiTre @paolomieli ELEZIONI: I VERI AVVERSARI DELLA MELONI SONO SALVINI AL NORD, E BERLUSCONI AL CENTR… - CiaobyDany : RT @Open_gol: Il responsabile della Difesa: Salvini e Berlusconi ambigui e preoccupanti. Meloni dica una parola chiara -

RaiNews

...Draghi del tutto impossibile" Ancora un governo Draghi con una ampia maggioranza dopo le... Lo ha detto Silvio Berlusconi a Rtl 102.5 09.06 ": "Spero piazza Meloni piena come le mie ...In mattinata l'incontro e il saluto 'affettuoso' all'Autodromo di Monza con il leader della Lega Matteo, che poi si è recato ad Arcore per incontrare Silvio Berlusconi a villa San Martino. '... Verso le elezioni del 25 settembre, la cronaca in tempo reale - Salvini: la guerra va fermata ma le sanzioni non funzionano - Salvini: la guerra va fermata ma le sanzioni non funzionano Roma, 12 set (Adnkronos) - "Questa campagna elettorale vede i nostri avversari vivere di ipocrisia". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Meloni e Salvini hanno fatto fuori Draghi ...''Diritto alla pensione, diritto al lavoro per i giovani, diritto al reddito di cittadinanza per chi non può lavorare ma se rifiuti offerte di lavoro non puoi continuare a percepire denaro pubblico'', ...