Dove vedere la Laver Cup in TV e in streaming (Di lunedì 12 settembre 2022) Da venerdì 23 a domenica 25 settembre, alla O2 Arena di Londra, andrà in scena la Laver Cup, il torneo di tennis a squadre inventato da Roger Federer a cui prendono parte i migliori giocatori di tennis al mondo. La prima edizione risale al 2017: nelle quattro edizioni fin qui disputate, la selezione Europa ha sempre battuto quella del Resto del mondo. Un dominio netto, facilmente spiegabile con la presenza in campo di fuoriclasse assoluti del calibro di Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Alexander Zverev. Alle ultime due edizioni (2021 e 2019) hanno preso parte anche due tennisti italiani: Matteo Berrettini (edizione 2021 e fresco finalista di Wimbledon) e Fabio Fognini (edizione 2019, l’anno in cui trionfò al Masters 1000 di Montecarlo dopo aver battuto in semifinale Nadal). Di seguito le informazioni più importanti su come e Dove ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 settembre 2022) Da venerdì 23 a domenica 25 settembre, alla O2 Arena di Londra, andrà in scena laCup, il torneo di tennis a squadre inventato da Roger Federer a cui prendono parte i migliori giocatori di tennis al mondo. La prima edizione risale al 2017: nelle quattro edizioni fin qui disputate, la selezione Europa ha sempre battuto quella del Resto del mondo. Un dominio netto, facilmente spiegabile con la presenza in campo di fuoriclasse assoluti del calibro di Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Alexander Zverev. Alle ultime due edizioni (2021 e 2019) hanno preso parte anche due tennisti italiani: Matteo Berrettini (edizione 2021 e fresco finalista di Wimbledon) e Fabio Fognini (edizione 2019, l’anno in cui trionfò al Masters 1000 di Montecarlo dopo aver battuto in semifinale Nadal). Di seguito le informazioni più importanti su come e...

