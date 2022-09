Deposito vincolato IBL Banca | con i nuovi tassi è possibile aumentare il rendimento fino al 2% l' attivazione è semplice e gratuita

(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) - La nuova offerta IBLpermette di ottenereal 2% sulle somme vincolate. Roma, 12 settembre 2022 - Time Deposit IBL consente ae già clienti del conto ControCorrente di attivare vincoli sulle somme in giacenza e, scegliendo la scadenza di 36 mesi con cedola, di ottenere unannuo lordo del 2% con liquidazione trimestrale degli interessi. L'offerta di www.gianfrancosecondo.it include numerose scadenze temporali in modo da scegliere quella che meglio risponde alle proprie esigenze. Le somme possono essere vincolate sia online, anche tramite l'app IBL E-Bank Mobile, che nelle filiali IBLe non sono previsti costi aggiuntivi die di gestione. Attivando i vincolial 31 dicembre 2022, nel caso di cedola ...

Si pensi al conto corrente o agli attuali ricchi rendimenti dei titoli di Stato. Inoltre la struttura dei rendimenti del tipo step-up penalizza puntualmente i primi anni di investimento...