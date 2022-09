«Dammi da bere»: ubriaco terrorizza barista con una motosega (Di lunedì 12 settembre 2022) Attimi di paura ieri a Passoscuro, località del comune di Fiumicino, quando un barista è stato minacciato da un uomo ubriaco con tanto di motosega. Subito allertate le forze dell’ordine, l’uomo ha ‘fiutato’ l’arrivo dei Carabinieri ed ha deciso di andarsene. Tuttavia, essendo gravato dell’obbligo di firma, una volta presentatosi in caserma — non senza ulteriori difficoltà — è stato arrestato. Leggi anche: Roma. ‘Dammi i soldi’, minaccia il parrucchiere con una spranga, poi prende a calci la porta ubriaco minaccia barista con una motosega: cosa è successo I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio intorno alle 17.30. Qui un uomo ubriaco — rumeno di 33 anni residente a Passoscuro e già noto alle forze dell’ordine — è entrato in un bar di Via Florinas ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Attimi di paura ieri a Passoscuro, località del comune di Fiumicino, quando unè stato minacciato da un uomocon tanto di. Subito allertate le forze dell’ordine, l’uomo ha ‘fiutato’ l’arrivo dei Carabinieri ed ha deciso di andarsene. Tuttavia, essendo gravato dell’obbligo di firma, una volta presentatosi in caserma — non senza ulteriori difficoltà — è stato arrestato. Leggi anche: Roma. ‘i soldi’, minaccia il parrucchiere con una spranga, poi prende a calci la portaminacciacon una: cosa è successo I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio intorno alle 17.30. Qui un uomo— rumeno di 33 anni residente a Passoscuro e già noto alle forze dell’ordine — è entrato in un bar di Via Florinas ...

