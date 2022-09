Covid, la preside di una scuola di Napoli: “Stop mascherine ma abbiamo paura del riscaldamento” (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Cominciamo un anno scolastico diverso, che rimanda a tre anni fa. Studenti in classe senza mascherina, è quello che il Governo ha chiesto e che siamo lieti di accogliere”. Gabriella Talamo è la preside della scuola Piscicelli di Napoli, che ha 1.150 studenti tra elementari e asilo. Anche per questo istituto del Vomero, a Napoli, è oggi il primo giorno di scuola: libera dalle mascherine antiCovid, ma ancora con ingressi e uscite scaglionati. “abbiamo deciso così – spiega la professoressa Talamo all’ANSA – perché continuiamo a lavorare con prudenza. Anche sulle mascherine è caduto l’obbligo di portarle in classe, ma sia i bambini che i docenti possono portarle se scelgono di farlo. Io ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Cominciamo un anno scolastico diverso, che rimanda a tre anni fa. Studenti in classe senza mascherina, è quello che il Governo ha chiesto e che siamo lieti di accogliere”. Gabriella Talamo è ladellaPiscicelli di, che ha 1.150 studenti tra elementari e asilo. Anche per questo istituto del Vomero, a, è oggi il primo giorno di: libera dalleanti, ma ancora con ingressi e uscite scaglionati. “deciso così – spiega la professoressa Talamo all’ANSA – perché continuiamo a lavorare con prudenza. Anche sulleè caduto l’obbligo di portarle in classe, ma sia i bambini che i docenti possono portarle se scelgono di farlo. Io ...

