Carlo III, per la prima volta in Parlamento da re: «Sento il peso della storia che ci circonda» (Di lunedì 12 settembre 2022) Visibilmente commosso, il sovrano ha ricordato la madre e ribadito che il suo regno percorrerà una strada già tracciata: «La regina ha dato un esempio di dovere disinteressato che io, con l'aiuto di Dio e dei suoi consigli, sono deciso a seguire fedelmente» Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 settembre 2022) Visibilmente commosso, il sovrano ha ricordato la madre e ribadito che il suo regno percorrerà una strada già tracciata: «La regina ha dato un esempio di dovere disinteressato che io, con l'aiuto di Dio e dei suoi consigli, sono deciso a seguire fedelmente»

riotta : Antigua e Barbuda terranno referendum per diventare repubblica e abbandonare la corona di Re Carlo III - Agenzia_Ansa : Carlo III è a Edimburgo per partecipare alla processione che accompagnerà il feretro di Elisabetta II fino alla cat… - Agenzia_Ansa : Re Carlo III ha fatto il suo ingresso accolto da uno squillo di trombe nel palazzo di Westminster, sede del Parlame… - venetolink : RT @boni_castellane: Elisabetta II e Carlo III dimostrano come le figure tradizionali siano un'esigenza. Ecco perché Bergoglio, il cui comp… - Eugenio85428611 : RT @boni_castellane: Elisabetta II e Carlo III dimostrano come le figure tradizionali siano un'esigenza. Ecco perché Bergoglio, il cui comp… -