## Blackout in tutta l'Ucraina est, controffensiva Kiev prosegue (Di lunedì 12 settembre 2022) La Russia mira a "privare le persone di luce e calore" provocando interruzioni di corrente in tutta l'Ucraina orientale per vendicarossi della controffensiva Ucraina, ha affermato il presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) La Russia mira a "privare le persone di luce e calore" provocando interruzioni di corrente inl'orientale per vendicarossi della, ha affermato il presidente ...

