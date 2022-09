Benissimo la prima di Impronte d’autore “I colori delle emozioni” (Di lunedì 12 settembre 2022) Il giorno 10 settembre 2022 presso la sede della ProLoco di Grottaglie, in via Vittorio Emanuele II, la mostra pittorica dal titolo “Impronte d’autore – i colori delle emozioni” ha preso vita. Tra i protagonisti gli artisti Antonio Caramia da Grottaglie, Carmelinda Petraroli da San Giorgio Jonico, Rita Protopapa, da Talsano.La mostra, patrocinata dall’attuale amministrazione comunale di Grottaglie, è stata inaugurata alle ore 18 del 10 settembre 2022, con la presenza delle autorità locali ed ha riscontrato un ottimo successo con una grande affluenza di gente interessata all’arte e alla cultura. Anche studenti del Liceo Moscati di Grottaglie hanno ammirato le opere che, tra impressionismo e cultura pittorica surreale, hanno potuto cogliere l’essenza dell’arte stessa.Sono intervenuti: il ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 12 settembre 2022) Il giorno 10 settembre 2022 presso la sede della ProLoco di Grottaglie, in via Vittorio Emanuele II, la mostra pittorica dal titolo “– i” ha preso vita. Tra i protagonisti gli artisti Antonio Caramia da Grottaglie, Carmelinda Petraroli da San Giorgio Jonico, Rita Protopapa, da Talsano.La mostra, patrocinata dall’attuale amministrazione comunale di Grottaglie, è stata inaugurata alle ore 18 del 10 settembre 2022, con la presenzaautorità locali ed ha riscontrato un ottimo successo con una grande affluenza di gente interessata all’arte e alla cultura. Anche studenti del Liceo Moscati di Grottaglie hanno ammirato le opere che, tra impressionismo e cultura pittorica surreale, hanno potuto cogliere l’essenza dell’arte stessa.Sono intervenuti: il ...

