Barbara D'Urso, la showgirl mette la parola fine: tutta la verità sul presunto addio (Di lunedì 12 settembre 2022) La conduttrice di "Pomeriggio Cinque" ha deciso di smentire una volta per tutte le voci legate al suo addio alla Mediaset. Con il suo intervento ha provato a mettere la parola fine a questa serie di indiscrezioni La nuova stagione di "Pomeriggio Cinque" ha finalmente riaperto i battenti. Anche quest'anno andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 17:25. La D'Urso ha ripreso con grande entusiasmo le redini del suo programma, dove accoglierà diversi ospiti ed opinionisti nel corso di ogni puntata. Con loro si discuterà di temi di attualità, di gossip e di tante altre notizie e retroscena legate a svariati argomenti. Barbara D'Urso (Websource)La D'Urso è pronta inoltre ad assumere un altro incarico del tutto ...

