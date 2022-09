Assegno Unico | l’attesa è finita | settembre mese chiave | avverrà così

Leggi su inews24

(Di lunedì 12 settembre 2022) Le ultime informazioni sull’, ovvero il contributo che lo stato tramite Inps versa alle famiglie con figli a carico In arrivo novità importanti per l’universale. Il contributo erogato dall’INPS e messo a disposizione dallo stato italiano per agevolare le famiglie, soprattutto coloro con i figli a carico. L’sostituisce diverse prestazioni L'articolo proviene da Inews24.it.