Ascolti tv 11 settembre 2022: La pallavolo su Rai1 vince il Prime Time (Di lunedì 12 settembre 2022) Ascolti tv: La pallavolo su Rai 1 la più vista, poi Canale 5 La finale dei campionati del mondo di pallavolo su Rai1 vince la gara degli Ascolti Tv di ieri sera con il 22,5% e 3,752 milioni di contatti. Domenica scorsa la fiction con Miriam Leone aveva fatto il 18,8% e 2,730 milioni. Seconda piazza per Harriet che su Canale5 ha registrato l’11,4% di share media con 1,598 milioni di telespettatori. Settimana scorsa su Canale 5, Instant Family aveva raccolto il 9,7% e 1,259 milioni. Terza piazza per Italia 1 con Aquaman che ha raggiunto il 6%% di share e 913 mila spettatori. La settimana scorsa Shark – Il primo squalo su Italia 1 era stata vista da 1,208 milioni di persone, l’8,3% di share. Ascolti tv altre reti Questa domenica Presa Diretta su Rai3 è stato visto da 791 ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 12 settembre 2022)tv: Lasu Rai 1 la più vista, poi Canale 5 La finale dei campionati del mondo disula gara degliTv di ieri sera con il 22,5% e 3,752 milioni di contatti. Domenica scorsa la fiction con Miriam Leone aveva fatto il 18,8% e 2,730 milioni. Seconda piazza per Harriet che su Canale5 ha registrato l’11,4% di share media con 1,598 milioni di telespettatori. Settimana scorsa su Canale 5, Instant Family aveva raccolto il 9,7% e 1,259 milioni. Terza piazza per Italia 1 con Aquaman che ha raggiunto il 6%% di share e 913 mila spettatori. La settimana scorsa Shark – Il primo squalo su Italia 1 era stata vista da 1,208 milioni di persone, l’8,3% di share.tv altre reti Questa domenica Presa Diretta su Rai3 è stato visto da 791 ...

occhio_notizie : Ascolti tv domenica 11 settembre 2022: Mondiali Pallavolo maschile vince contro Harriet #ascoltitv #datiauditel - Mattiabuonocore : Considerando Sky, la Pallavolo supera il 25% - zazoomblog : Ascolti TV Domenica 11 settembre 2022. In 37 mln per il trionfo della Nazionale di Pallavolo (22.5%). Harriet 11.4… - MondoTV241 : Ascolti TV di domenica 11 settembre 2022: boom dell'ItalVolley, solo Harriet sopra il milione #ascoltiTV - radioromait : Ascolti Tv di ieri 11 settembre 2022: chi ha vinto in prime time -