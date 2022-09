VIDEO | DE ZERBI TORNA IN PANCHINA, ACCORDO VICINO! (Di domenica 11 settembre 2022) Roberto De ZERBI è attualmente sul mercato dopo aver concluso la sua sfortunata esperienza in Ucraina sulla PANCHINA dello Shakhtar Donetsk. L’ex allenatore del Sassuolo, però, potrebbe presto TORNAre ad allenare. Dopo aver rifiutato la proposta del Bologna per rispetto a Mihajlovic, potrebbe arrivargli presto una nuova offerta. Il Brighton infatti, dopo aver perso Graham Potter direzione Chelsea, starebbe pensando proprio a De ZERBI per sostituirlo. Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra le parti per provare a trovare un ACCORDO, ma il tecnico sembra apprezzare il progetto e potrebbe quindi accettare l’avventura in Premier League. #deZERBI #shakhtardonetsk #seriea #sassuolo #bologna #mihajlovic #chelsea #potter #brighton #premierleague ISCRIVITI AL CANALE: ... Leggi su rompipallone (Di domenica 11 settembre 2022) Roberto Deè attualmente sul mercato dopo aver concluso la sua sfortunata esperienza in Ucraina sulladello Shakhtar Donetsk. L’ex allenatore del Sassuolo, però, potrebbe prestore ad allenare. Dopo aver rifiutato la proposta del Bologna per rispetto a Mihajlovic, potrebbe arrivargli presto una nuova offerta. Il Brighton infatti, dopo aver perso Graham Potter direzione Chelsea, starebbe pensando proprio a Deper sostituirlo. Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra le parti per provare a trovare un, ma il tecnico sembra apprezzare il progetto e potrebbe quindi accettare l’avventura in Premier League. #de#shakhtardonetsk #seriea #sassuolo #bologna #mihajlovic #chelsea #potter #brighton #premierleague ISCRIVITI AL CANALE: ...

