Traffico Roma del 11-09-2022 ore 18:30 (Di domenica 11 settembre 2022) Luceverde Roma da Simone Cerchiara ben trovati all’ascolto Traffico di rientro a Roma rallentamenti sulla via Aurelia code sulla Cassia e sulla Cassia bis a sud di Roma lunghe code sulla Pontina da rallentamenti sulla Laurentina Ardeatina e Appia sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale code per un incidente incidente con disagi sulla via Casilina all’altezza di via di Rocca ciccia dettagli nel sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di domenica 11 settembre 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara ben trovati all’ascoltodi rientro arallentamenti sulla via Aurelia code sulla Cassia e sulla Cassia bis a sud dilunghe code sulla Pontina da rallentamenti sulla Laurentina Ardeatina e Appia sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale code per un incidente incidente con disagi sulla via Casilina all’altezza di via di Rocca ciccia dettagli nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

zazoomblog : Roma l’auto prende fuoco mentre è in transito: traffico in tilt sulla Tangenziale Est - #l’auto #prende #fuoco… - CorriereCitta : Roma, l’auto prende fuoco mentre è in transito: traffico in tilt sulla Tangenziale Est - VAIstradeanas : 16:56 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LCasomai : @SimoBenedettini @gualtierieurope Premessa i taxi a Roma partecipano a un sistema di trasporto pubblico da terzo mo… -