Traffico Roma del 11-09-2022 ore 13:30 (Di domenica 11 settembre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all'ascolto lievi rallentamenti per incidente sulla diramazione Roma Sud all'altezza di Torrenova in direzione di Roma proseguono i lavori sulla Cassia bis con code tra il raccordo è via della Giustiniana in uscita da Roma lavori anche sulla via Pontina in colonna nel Traffico tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia Traffico incolonnato anche a detta di Castel di Decima in direzione di Roma sulla via Appia tra l'aeroporto di Ciampino e Frattocchie verso Genzano intenso il Traffico sulla Cristoforo Colombo con code tra via di Malafede Acilia in direzione di Ostia alle 18 all'Olimpico la Lazio ospita il Verona consuete modifiche alla viabilità dal primo pomeriggio nell'area circostante l'impianto ...

