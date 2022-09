Regina Elisabetta | il feretro è a Edimburgo Ali di folla lungo il percorso | due milioni attesi in strada

trash_italiano : È virale la foto di una nuvola che secondo gli utenti ricorderebbe la Regina Elisabetta. La foto è stata scattata i… - Quirinale : La Regina #Elisabetta II ha ispirato con saggezza e con l’esempio intere generazioni di cittadini del mondo. La Rep… - Eurosport_IT : Quel momento con Sua Maestà la Regina Elisabetta e James Bond a Londra 2012, indimenticabile ??????? - maurodersut : RT @vfeltri: Adesso però facciamola finita con la morte della regina Elisabetta. - JustAboutEli : RT @Zziagenio78: L'11 settembre 2001 al momento dell'attentato ero sul divano, alla notizia delle dimissioni del Papa ero sul divano, all'a… -

Prima l'apprensione, poi il dolore e il lutto. Ma non solo. Sono tanti i sentimenti generati nei sudditi dalla morte della. Un evento epocale, dopo 70 anni di regno, che non può certo lasciare indifferenti i britannici. E forse è anche per questo che due strani eventi meteorologici sono stati ...NEW YORK - "Il dolore è il prezzo che paghiamo per l'amore". Ventuno anni dopo il presidente Joe Biden ha ricordato il messaggio che laII inviò agli Stati Uniti, feriti dall'attacco terrorristico dell'11 settembre. "Molti di noi - ha aggiunto Biden - hanno provato quel dolore, e voi tutti qui lo avete provato". ...Il feretro della regina Elisabetta è arrivato a Edimburgo attraversando il Queensferry Bridge, ponte dedicato alla sovrana e da lei inaugurato nel 2017. Un lungo applauso ha quindi accompagnato il ...La partita della fase a gironi di Champions League tra Rangers e Napoli, originariamente prevista per martedì, è stata riprogrammata a mercoledì alle 15:00 ...