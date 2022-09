Perché oggi su Twitter si parla solo di Liam Payne (Di domenica 11 settembre 2022) oggi su Twitter su parla solo di Liam Payne, e non per la sua musica. La foto qui sopra lo ritrae sul palco, in occasione di un concerto datato ormai 2012. 10 anni sono trascorsi da quel momento. Il cantante, noto per aver fatto parte degli One Direction ed aver poi intrapreso la carriera solista, è molto apprezzato in tutto il mondo ma se oggi è in trending topic sui social non è merito delle sue canzoni. Liam Payne è infatti al centro di una discussione molto calda, iniziata dal diffondersi di alcune foto intime. Sembra che Liam Payne sia apparso in un video hot, accidentalmente condiviso via Instagram da lui stesso o condiviso comunque a mezzo social con una fan. La dinamica della diffusione ... Leggi su optimagazine (Di domenica 11 settembre 2022)susudi, e non per la sua musica. La foto qui sopra lo ritrae sul palco, in occasione di un concerto datato ormai 2012. 10 anni sono trascorsi da quel momento. Il cantante, noto per aver fatto parte degli One Direction ed aver poi intrapreso la carriera solista, è molto apprezzato in tutto il mondo ma seè in trending topic sui social non è merito delle sue canzoni.è infatti al centro di una discussione molto calda, iniziata dal diffondersi di alcune foto intime. Sembra chesia apparso in un video hot, accidentalmente condiviso via Instagram da lui stesso o condiviso comunque a mezzo social con una fan. La dinamica della diffusione ...

ceciliasala : Orsini ha scelto proprio oggi per pubblicare una pagina sul Fatto titolata in stampatello così. Il giorno in cui l’… - Mov5Stelle : Serve subito uno scostamento di bilancio per sostenere chi oggi è in difficoltà. O vogliamo vedere le aziende morir… - gparagone : #Conte appare credibile oggi soltanto perché ha la pochette, perché si veste bene. Soltanto perché ha ipnotizzato… - PieEnne : @PBraciola Perché twitti non gioca il Milan oggi - Hattoriando : RT @jacopo_iacoboni: Di Maio il 3 settembre dice di aver lasciato il M5S perché Conte 'stava flirtando con Putin'. E Conte che fa, lo quere… -