Per qualche dollaro in più. L'euro visto da Pennisi (Di domenica 11 settembre 2022) Dall'inizio dell'anno, il cambio del dollaro Usa si è apprezzato di oltre il 10% rispetto alL'euro e del 20% rispetto allo yen, Secondo il Dxy, un indice dei movimenti del cambio del dollaro Usa rispetto ad una mezza dozzina di principali valute, erano vent'anni che il greenback non arrivava a questi livelli. Viste le incertezze sul mercato finanziario italiano, indubbiamente aggravate dal quadro politico, converrebbe convertire un po' di risparmi da euro a dollari ed aspettare ulteriori rialzi dormendo tra due cuscini? Ed è una domanda che è naturale porsi ma a cui è difficile dare una riposta. Il cambio del dollaro si è apprezzato – e forse continuerà ancora a farlo – per tre determinanti. In primo luogo, da sempre il dollaro ha una funzione di ultima spiaggia, moneta rifugio; nell'incertezza che, in ...

