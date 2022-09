Non bastano inflazione e bollette alte, da gennaio multe in aumento del 10% (Di domenica 11 settembre 2022) Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 11 settembre 2022) Segui su affaritaliani.it

DPCgov : No, non è un consiglio banale. Sì, bastano sul serio pochi centimetri d'acqua per farti correre rischi in macchina… - ignaziocorrao : Il 34% dell'energia elettrica prodotta dalla “solare” #Germania arriva da eolico e solare. ???? : 18%. Elettricità d… - Dedalus12470353 : RT @Antdef22: @Dedalus12470353 @MariaGloriaDiM2 @selvanahaddad @Caterin07136827 @672Cilia @PartenoSicula79 @TerriSantaterri @Fedeterranova… - pinocell : Crisi di natalità in Italia? Bene! Trenta mln di cittadini bastano su un territorio di appena 300 mila Kmq Sessanta… - de_linda71 : RT @Antdef22: @Dedalus12470353 @MariaGloriaDiM2 @selvanahaddad @Caterin07136827 @672Cilia @PartenoSicula79 @TerriSantaterri @Fedeterranova… -