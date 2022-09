(Di domenica 11 settembre 2022) Nella lunga intervista rilasciata daal Corriere della Sera c’è spazio anche per. L’ex Capitano della Roma ha negato con forza di essere stato il primo a tradire tra lui eBlasi. Ed ha raccontato come è(e come prosegue) latra lui ee... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : Francesco #Totti conferma la storia d’amore con Noemi Bocchi: “Stiamo insieme da Capodanno. Depresso dopo avere sco… - infoitinterno : Francesco Totti: 'Sono uscito dalla depressione grazie a Noemi Bocchi' - infoitinterno : Totti su Noemi Bocchi: È l'opposto di Ilary, mi ha salvato dalla depressione seguita al tradimento - zazoomblog : Francesco Totti svela di essere caduto in depressione dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi: “Ne sono uscito… - blogtivvu : Noemi Bocchi e Totti, quando è iniziata? “E’ l’opposto di Ilary, prima solo amici poi è nata la storia”… -

Fortementein.com

Nella lunga intervista rilasciata da Totti al Corriere della Sera c'è spazio anche per. L'ex Capitano della Roma ha negato con forza di essere stato il primo a tradire tra lui e Ilary Blasi. Ed ha raccontato come è iniziata (e come prosegue) la storia tra lui e...'Non sono stato io il primo a tradire', afferma l'ex capitano della Roma che parla anche della sua relazione con. Per la leggenda giallorossa non si tratta di gossip ma 'carne e sangue': ... Francesco Totti e il retroscena incredibile su Noemi Bocchi, ecco com'è andata con lei Arrivano dalle pagine de “Il Corriere della Sera” le prime parole di Francesco Totti sulla separazione da Ilary Blasi. Una confessione che mette a nudo le fragilità di un uomo e di una coppia che ...L'amico e braccio destro dell'ex capitano sarà ospite ai Fatti vostri e porterà con se "messaggi e fatti obbiettivi". Ecco come la mossa cambierà ...