LIVE Superbike, GP Francia 2022 in DIRETTA: comincia Gara-2! PARTITI! 13.59 comincia il giro di ricognizione. 13.58 Ci siamo, i piloti sono pronti in griglia per la partenza. 13.55 Quel che è certo è che non mancherà lo spettacolo, come sempre, in Superbike. 13.52 Presumibilmente sarà lotta a tre, ma non sono da escludere sorprese. 13.49 Riepiloghiamo i risultati della Superpole Race (e, di conseguenza, la griglia di partenza per Gara-2): 1 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1'36.421 292 295 2 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1.891 +1.891 1'36.411 298 298 3 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 2.040 +0.149 1'36.437 293 293 4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 3.983 +1.943 1'36.770 292 292 5 45 REDDING Scott BMW M1000RR 5.019 +1.036 1'36.663 292 2956 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 5.690 +0.671 1'36.871 280

