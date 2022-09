Live F1 | GP Monza in diretta | troppo lento il recupero della McLaren | due giri al termine

SkySportF1 : ???? Verstappen scatenato in rimonta ???? Leclerc tenta la fuga (?? 5/53) LIVE ? - SkySportF1 : ??LA GRANDE BELLEZZA Finalmente Monza, il programma del GP d'Italia: Venerdì FP1 alle 14, FP2 alle 17 Sabato FP3 all… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #F1 #ItalianGP Il colpo di scena resta in canna: la corsa si chiuderà dietro la #safetycar. Chiusur… - Roby_Passarelli : RT @SkySportF1: ?? Ricciardo a muro (?? 49/53) ?? Safety car in pista LIVE ? - ducciosiena : RT @SkySportF1: ?? Ricciardo a muro (?? 49/53) ?? Safety car in pista LIVE ? -

della Formula 1 Stefano Domenicali Ore 13:23 - Dove vedere la gara QUI la guida per seguire il Gp diin tv in diretta e in differita, e anche in streaming. Ore 12:50 - Minuto di silenzio In ...Verstappen in testa davanti a Leclerc, con il monegasco che ha gomma rossa nuova per provare a vincere. La griglia di partenza è stata stravolta dai 9 piloti in penalità. La garaoggi su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOWNella gara di Monza la Ferrari di Leclerc cerca la vittoria casalinga dalla pole position: segui la cronaca LIVE giro per giro del GP d'Italia di F1.33° giro - secondo pit-stop per Leclerc che monta gomme soft per tentare il tutto per tutto 32° giro - Leclerc Verstappen Russell Norris Hamilton Perez Sainz Schumacher Bottas ...