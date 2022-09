LIVE Alcaraz-Ruud 6-4 2-3, US Open 2022 in DIRETTA: secondo set equilibrato (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 In corridoio la volée facile di Alcaraz. 30-15 Che stop volley di Ruud! Dopo il lob al volo! 30-0 Spinge a più non posso Alcaraz in questo scambio, non ha respiro Ruud. 15-0 Smash a rimbalzo perfetto di Alcaraz dopo essersi costruito bene il punto. 3-2 Ruud. Vince un bel game il norvegese che annulla una palla break. A-40 Si fa sorprendere Alcaraz dalla seconda carica di Ruud. 40-40 Prima vincente al centro! 40-A Il rovescio di Alcaraz dal centro del campo! Stupendo! Palla break! 40-40 Prende campo Alcaraz a partire dalla risposta. 40-30 Che passante di Alcaraz da lontanissimo! Rapidità di piedi devastante. 40-15 Rovescio ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 In corridoio la volée facile di. 30-15 Che stop volley di! Dopo il lob al volo! 30-0 Spinge a più non possoin questo scambio, non ha respiro. 15-0 Smash a rimbalzo perfetto didopo essersi costruito bene il punto. 3-2. Vince un bel game il norvegese che annulla una palla break. A-40 Si fa sorprenderedalla seconda carica di. 40-40 Prima vincente al centro! 40-A Il rovescio didal centro del campo! Stupendo! Palla break! 40-40 Prende campoa partire dalla risposta. 40-30 Che passante dida lontanissimo! Rapidità di piedi devastante. 40-15 Rovescio ...

zazoomblog : LIVE Alcaraz-Ruud 4-3 US Open 2022 in DIRETTA: break dello spagnolo in avvio - #Alcaraz-Ruud #DIRETTA: #break… - AndyRuizJr12 : ????Live Stream???? #CarlosAlcaraz #AlcarazRuud | #USOpen #USOpen2022 ????Carlos Alcaraz VS Casper Ruud ??Link1:… - SkySport : #UsOpen, su Eurosport (canale 210 del decoder Sky) ora LIVE una finale che vale il primo posto del ranking… - Ubitennis : US Open Day 14 LIVE: Carlos Alcaraz e Casper Ruud in campo per il primo Slam e il n. 1 - sportface2016 : Segui il LIVE di #Alcaraz-#Ruud, finale degli #USOpen2022 -