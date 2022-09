Lazio: Immobile meglio di Batistuta (Di domenica 11 settembre 2022) Con la rete realizzata contro l'Hellas Verona, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile sale a quota 185 reti in Serie A, lasciandosi... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) Con la rete realizzata contro l'Hellas Verona, l'attaccante dellaCirosale a quota 185 reti in Serie A, lasciandosi...

Agenzia_Ansa : La Cassazione condanna il capitano della Lazio, Ciro Immobile, per evasione fiscale #ANSA - OptaPaolo : 23 - Milinkovic-Savic ha fornito a Immobile 23 dei suoi 41 assist in Serie A, almeno 7 piú che qualsiasi altro gioc… - LALAZIOMIA : Lazio: Immobile meglio di Batistuta - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gol! Lazio - Verona 1-0, rete di Immobile C. (LAZ) - DltPronostico : ?? PICK SERIE A ?? LAZIO - VERONE ?? +0.92% ?? IMMOBILE | 1.92 ??/? SI T'AS SUIVIS #TeamParieur -