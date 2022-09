La lunga marcia di Rahul Gandhi in India (Di domenica 11 settembre 2022) Uno dei leader del principale partito di opposizione camminerà per cinque mesi da nord a sud, per "unire il paese" e trovare consensi Leggi su ilpost (Di domenica 11 settembre 2022) Uno dei leader del principale partito di opposizione camminerà per cinque mesi da nord a sud, per "unire il paese" e trovare consensi

