Il rigore per il Milan fa arrabbiare anche la Juve (Di domenica 11 settembre 2022) Fa ancora molto discutere anche oggi il rigore assegnato al Milan contro la Sampdoria, decisivo per la vittoria dei rossoneri a Marassi. I fatti:... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) Fa ancora molto discutereoggi ilassegnato alcontro la Sampdoria, decisivo per la vittoria dei rossoneri a Marassi. I fatti:...

sportface2016 : MOVIOLA - #Kjaer frana su #Sabiri, #Fabbri lascia correre ma tanti dubbi: sembra rigore #SampdoriaMilan - realvarriale : Vince soffrendo @acmilan che in inferiorità numerica per la giusta espulsione di #Leao (salterà il big match con il… - capuanogio : #SampdoriaMilan nelle decisioni arbitrali: ok il doppio giallo a #Leao (la sbracciata sul volto è considerata peric… - carmi_ne : @saIva___ che poi l’errore in se ci sta anche, ma la puttanata che disse per giustificarsi “sul rigore non si da il vantaggio” - dome19641 : @JrAltri @Mauro1908a @AIexDeI Ma parla del rigore, cazzo c’entrano gli altri episodi? Per te, da regolamento era rigore o no? -