Il Principe William ricorda la Regina Elisabetta: il comunicato (Di domenica 11 settembre 2022) Parla il Principe William Sono trascorsi tre giorni dalla morte della Regina Elisabetta, e il mondo intero sta piangendo la perdita dell’amata sovrana. In queste ore a parlare per la prima volta è stato anche il Principe William, che dopo la nomina di Re Carlo III è stato eletto da suo padre stesso Principe del L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 11 settembre 2022) Parla ilSono trascorsi tre giorni dalla morte della, e il mondo intero sta piangendo la perdita dell’amata sovrana. In queste ore a parlare per la prima volta è stato anche il, che dopo la nomina di Re Carlo III è stato eletto da suo padre stessodel L'articolo proviene da Novella 2000.

rtl1025 : ???? Re #Carlo ha annunciato alla nazione la nomina di #William, suo primogenito e nuovo erede al trono, come 'princi… - fanpage : #Kate Middleton è la nuova principessa del Galles dopo che re #Carlo III ha deciso di nominare il figlio William, e… - rtl1025 : ???? Il principe #Harry è partito da solo per raggiungere la regina a #Balmoral e non con la consorte #Meghan. Lo pre… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Dopo il lungo gelo fra i due fratelli, un tempo così uniti, si è compiuto quel riavvicinamento in cui… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Dopo il lungo gelo fra i due fratelli, un tempo così uniti, si è compiuto quel riavvicinamento i… -