I tifosi del Genoa stanchi di Blessin: «il gegenpressing è diventato rincorrere le libellule sui prati» (Di domenica 11 settembre 2022) A Genova si sono stufati di Blessin l’allenatore tedesco che è retrocesso con i rossoblù e adesso nel campionato di Serie B è sesto a 4 punti dal primo posto e reduce dalla sconfitta interna contro il Palermo. Sul Secolo XIX ci sono due articoli: uno dedicato alla tifoseria divisa sull’allenatore (ricordiamo che il Genoa ha oltre 20mila abbonati) e il secondo firmato da un tifoso molto noto in Liguria e cioè il comico (e avvocato) Enrique Balbontin che ci va giù duro nel suo articolo. Alexander Blessin, forse tronato da qualche pinta di amaro Camatti, ha teorizzato un Genoa piramidale basato su un suo personale imperativo categorico da cui, a cascata, discende la sua impostazione della squadra dalla quale, di riflesso, derivano poi le nostre euforie o depressioni. La Grundnorm (legge fondamentale, Costituzione, ndr) ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 settembre 2022) A Genova si sono stufati dil’allenatore tedesco che è retrocesso con i rossoblù e adesso nel campionato di Serie B è sesto a 4 punti dal primo posto e reduce dalla sconfitta interna contro il Palermo. Sul Secolo XIX ci sono due articoli: uno dedicato alla tifoseria divisa sull’allenatore (ricordiamo che ilha oltre 20mila abbonati) e il secondo firmato da un tifoso molto noto in Liguria e cioè il comico (e avvocato) Enrique Balbontin che ci va giù duro nel suo articolo. Alexander, forse tronato da qualche pinta di amaro Camatti, ha teorizzato unpiramidale basato su un suo personale imperativo categorico da cui, a cascata, discende la sua impostazione della squadra dalla quale, di riflesso, derivano poi le nostre euforie o depressioni. La Grundnorm (legge fondamentale, Costituzione, ndr) ...

