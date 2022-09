Gasperini punzecchia Muriel | “In altre squadre giocherebbe meno di quanto fa all’Atalanta”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 settembre 2022) Bergamo. Un primato mantenuto, anche se in coabitazione con Milan e Napoli, ma qualche rimpianto per un pareggio maturato dopo essere stati in vantaggio. L’Atalanta si blocca ancora al Gewiss Stadium: solo 1-1 contro la Cremonese. E un pizzico di rammarico che Gian Pieronon nasconde. “Eravamo andati in vantaggio facendo il più difficile, potevamo vincerla e non abbiamo superato l’impatto di euforia dopo l’1-0” ha dichiarato a Dazn, “che ci manchi il guizzo è una storia ripetuta da 20 partite, i ragazzi sono stati bravi cercando di vincerla fino all’ultimo. Quest’anno il campionato è molto difficile”. Commenti anche sue sulla pettorina lanciata dopo la sostituzione al 56?: “Non è un bel messaggio, poi lui ha fatto una buona partita, però in attacco ci sono tanti giocatori che danno vivacità e presenza. Succede in tutte le ...