F1 | Mattia Binotto | “Dormita della FIA! Sono lenti | si corre in pista e non dietro alla safety car Strategia giusta”

(Di domenica 11 settembre 2022) La Ferrari non è riuscita a vincere il GP d’Italia 2022, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Monza. La Scuderia di Maranello voleva trionfare di fronte al proprio pubblico, ma Max Verstappen è stato nettamente superiore al volanteRed Bull. Charles Leclerc si è dovuto accontentare del secondo posto dopo essere scattato dpole-position, mentre Carlos Sainz ha terminato in quarta posizione dopo aver rimontato dal fondo dello schieramento. Il team principalsi è soffermato sul finale convulso e la chiusura alle spallecar: “Non sapevamo come sarebbe finita con una ripartenza. Dopo Abu Dhabi si era parlato di velocizzare la ripartenza e oggi le condizioni c’erano. Non sappiamo perché abbiano aspettato così tanto a fare riaccodare le ...