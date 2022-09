F1 | il primo pit-stop di Leclerc è stato un errore di strategia? Con questo Verstappen non sarebbe cambiato nulla…

(Di domenica 11 settembre 2022) Il tema forte del Gran Premio d’Italia di Monza è rappresentato dalla diversaseguita da Ferrari e Red Bull quando, al 12° giro, èindetto il regime di Virtual Safety Car per recuperare l’Aston Martin di Sebastian Vettel, rimasta in panne a bordo pista. Il muretto di Maranello ha deciso di richiamare ai box Charles, mentre quello del Drink Team ha effettuato la scelta opposta, prolungando ilstint di Max. L’olandese ha proseguito con mescola morbida, mentre il monegasco si è dotato delle medie quando mancavano ancora 41 tornate al traguardo. Ovviamente il ventiquattrenne del Principato teneva tempi migliori rispetto a quello dei Paesi Bassi, che però ha aspettato esattamente metà distanza prima di passare a sua volta alle gomme bardate di giallo. Rientrato in ...

ansiogenaaf : RT @_neverajoy__: io vi vorrei proporre i miglior messaggi di @ansiogenaaf il primo e la partenza, i secondo il r di seb, il terzo il pit… - _lorenzoooo___ : Stavolta niente colpa a #Binotto e alla @ScuderiaFerrari (anche se il primo pit stop non lo avrei mai fatto sotto… - lauradestrini : @TychoBrahe29 Anche, ma è un continuo. Il primo pit di Lec è strategia sbagliata ma anche sfortuna incredibile per la safety finita presto - _neverajoy__ : io vi vorrei proporre i miglior messaggi di @ansiogenaaf il primo e la partenza, i secondo il r di seb, il terzo i… - s_Francesco_ : @Gazzetta_it Un altro errore del team Ferrari hanno fatto perdere nuovamente il gran premio di f1 di Monza a Lecl… -

Tante posizioni recuperate anche da Hamilton, che era 19° Verstappen, dopo il- stop, è davanti a Leclerc. Finale 'congelato', si arriva in regime di safety - car.... che nonostante il tentativo di sfruttare la Virtual Safety Car per ridurre di alcuni secondi il suo- stop, non è riuscito a rimontare sul pilota olandese nonostante le gomme più fresche. ...Ancora senza pit-stop Sainz Norris Hamilton Alonso Schumacher Bottas Hamilton supera Alonso per la sesta posizione 26° giro - Leclerc ha 10" di vantaggio su Verstappen, ...Alla vigilia del GP d’Italia a Monza il presidente della Ferrari John Elkann fa il bilancio del lavoro fatto a Maranello in questa stagione ...