Europei basket 2022: la Polonia batte l’Ucraina in un finale al cardiopalma e vola ai quarti (Di domenica 11 settembre 2022) Termina 86-94 il match tra Ucraina e Polonia, partita valida per gli ottavi di finale degli Europei maschili di basket 2022. Ottima prestazione per la Polonia che dunque riesce a strappare il biglietto per i quarti di finale dove andrà ad affrontare la Slovenia. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE DEI quarti DI finale La cronaca In avvio di partita la Polonia parte con decisione, andando avanti di alcuni punti con Cel, ma gli Ucraini rispondono subito a tono mettendo il risultato in parità con Herun. Sale poi in cattedra però Slaughter, che fa chiudere il primo quarto sul risultato di 21-24 per i suoi. Nel secondo quarto è invece la formazione ucraina a fare la voce grossa, costruendo di più e ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Termina 86-94 il match tra Ucraina e, partita valida per gli ottavi dideglimaschili di. Ottima prestazione per lache dunque riesce a strappare il biglietto per ididove andrà ad affrontare la Slovenia. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE DEIDILa cronaca In avvio di partita laparte con decisione, andando avanti di alcuni punti con Cel, ma gli Ucraini rispondono subito a tono mettendo il risultato in parità con Herun. Sale poi in cattedra però Slaughter, che fa chiudere il primo quarto sul risultato di 21-24 per i suoi. Nel secondo quarto è invece la formazione ucraina a fare la voce grossa, costruendo di più e ...

peppobbove : RT @IlBuffi82: Oggi in tv: -Formula 1 -Serie A -Vuelta -Europei Basket -Mondiali Volley -Finale Us Open Io in negozio: - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - SportRepubblica : Basket, Europei; l'ostacolo Jokic per l'Italia del Poz: 'Un problema che nessuno può risolvere' - Lau_Basile : Basket, ottavi di finale degli Europei: l’Italia scende in campo contro la Serbia #Italbasket #Eurobasket2022… -